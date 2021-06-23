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МО Белоруссии получило доказательства о причастности США к подготовке переворота

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:10
Политика
МО Белоруссии получило доказательства о причастности США к подготовке переворота
wikipedia.org  /  User 699 / CC BY-SA 4.0

Минск, 23 июня. Министерство обороны Белоруссии возложило на США ответственность за подготовку государственного переворота в республике, заявил глава ведомства Виктор Хренин.

Минск получил неопровержимые доказательства причастности американских госструктур к реализации революционного сценария, сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Ранее уже появлялась такого рода информация. В частности, весной президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его семью. Глава республики утверждал, что к операции причастны спецслужбы США. В связи с этим, по данным ФСБ России, в Москве были задержаны два человека, которые планировали военный переворот в Белоруссии и покушение на Лукашенко.

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сша белоруссия переворот
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