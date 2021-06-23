Программа развития электрокаров в России потребует больше денежных средств

Москва, 23 июня. Программа развития электрических автомобилей в Российской Федерации потребует большего финансирования, выяснили журналисты.

Согласно последней версии концепции развития электротранспорта до 2030 года, запросы на ее бюджетное финансирование увеличились. Программа потребует 803,7 миллиарда рублей, при этом 181,6 миллиарда должны быть направлены из бюджета.

«Финансирование еще не согласовано», — уточняет «Коммерсантъ».

Первоначально бюджет российской программы развития электрокаров оценивался в 418 миллиардов рублей. Журналисты поясняют, что денежные средства будут направлены в том числе на льготные автокредиты и создание зарядных станций.

Отечественный рынок электрокаров вырос в десять раз по итогам мая 2021 года. Автолюбители приобрели за отчетный период 148 новых транспортных средств.