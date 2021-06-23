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Вдова Грачевского рассказала, как отговаривала режиссера давать интервью в больнице

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:13
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского рассказала, как отговаривала режиссера давать интервью в больнице
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 23 июня. Режиссер Борис Грачевский несерьезно отнесся к коронавирусу, из-за которого оказался в больнице. В медучреждении кинематографист, несмотря на страшный диагноз, общался с прессой.

Как рассказала вдова режиссера, врач жаловалась ей, что Грачевский не понимал опасность инфекции. Вместо того, чтобы набираться сил, он раздавал интервью.

«Я ему сказала: «Борь, пожалуйста. Давай мы прекратим раздавать интервью». Он мне в ответ: «Господи, я всего 30 секунд поговорил». Но я сказала, что он тратит кислород, который необходим легким», — вспомнила разговор с супругом Белоцерковская в эфире программы «Судьба человека».

Вдова Грачевского рассказала, как отговаривала режиссера давать интервью в больнице
Россия 1  / prt scr / Судьба человека

Она думала, смогла уговорить основателя «Ералаша» отказаться от лишнего общения. По словам актрисы, кинематографист перестал общаться с прессой, но потом вдова Грачевского включила ТВ и увидела своего мужа, пишет Teleprogramma.pro.

Грачевского не стало в январе 2021 года, он умер в возрасте 71 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Белоцерковская с трудом переживает утрату возлюбленного.

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белоцерковская судьба человека грачевский
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