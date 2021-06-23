Министр обороны Белоруссии назвал свою страну плацдармом в борьбе за богатства России

Москва, 23 июня. Белоруссия является плацдармом в борьбе за богатства России, заявил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.

Он рассказал об этом во время выступления на IX Московской конференции по международной безопасности. Также он сообщил о завершении создания совместных центров войск и сил России и Белоруссии.

На конференции выступал ряд спикеров, включая президента России Владимира Путина. В своей речи он перечислил основные угрозы мировой безопасности. В список попали кибернетическая преступность, международный криминал и распространение оружия массового поражения.