Двоих забайкальцев приговорили к колонии за сожжение собутыльников

Чита, 23 июня. Забайкальский краевой суд вынес решение по делу о сожжении двух местных жителей в подвале дома. Подозреваемые получили по 10 и 16 лет колонии строгого режима.

Оба подсудимых оказались жителями города Хилка Забайкальского края. Суд установил, что злоумышленники распивали спиртное с еще двумя гражданами. Затем поссорились с ними, избили и бросили в подвал, где облили бензином и подожгли, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В результате пожара погибли оба собутыльника подсудимых, а также полностью сгорел дом и надворные постройки. Огонь чудом не перекинулся на соседние здания: пожарным удалось предотвратить трагедию. Суд признал мужчин виновными в преступлении и приговорил их к 10 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее житель Белгорода пытался поджечь машину механика, к которому обратился за ремонтом автомобиля. Оказалось, мужчину не устроило качество работ.