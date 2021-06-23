Силиконовые импланты могут спровоцировать раковые заболевания

Вашингтон, 23 июня. Силиконовые импланты способны спровоцировать онкологические заболевания у человека. Об этом рассказали американские ученые.

Согласно данным исследования специалистов Массачусетского технологического института и Института Джонса Хопкинса, они проводили эксперименты на кроликах и пришли к определенному выводу. Ученые в течение нескольких лет изучали вопрос вреда имплантов из силикона.

Специалисты из США использовали для анализа материалы с шершавой, гладкой и с неравномерной шершавой поверхностью. Выяснилось, что иммунитет регулярно остро реагировал на внедрение имплантов. Иммунная система не влияла на активность клеток. Вокруг ткани установленных в тело материалов возникали шрамы, позже превращающиеся в раковую опухоль.

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