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Герасимов: у РФ появились средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:14
Армия
Герасимов: у РФ появились средства для нейтрализации угрозы со стороны ПРО США
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 июня. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Москва разработала средства для нейтрализации угрозы со стороны глобальной ПРО США.

Герасимов отметил, что в настоящий момент американские системы ПРО уже развернуты на территории Европы, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия, напомнил он, уже многократно говорила о недопущении подобных действий со стороны партнеров из США у западных рубежей РФ. Соответствующую информацию он привел в ходе выступления на IX Московской конференции по международной безопасности.

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что для снижения негативного влияния американской ПРО на государственную безопасность РФ разработала необходимые средства для нейтрализации возможной угрозы.

Герасимов также обратил внимание всех участников конференции на то, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в продлении СНВ-3. Кроме того, обе стороны надеются на «предсказуемость» развития своих ядерных возможностей.

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