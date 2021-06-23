Минсельхоз и прокуратура выясняют обстоятельства массовой гибели пчел под Ульяновском

Ульяновск, 23 июня. За несколько дней в Чердаклинском районе вымерли почти все пчелы на пасеке. Произошедшим заинтересовались прокуратура и Минсельхоз.

По предварительной оценке экспертов, пчелы погибли из-за распыления химикатов, которые распространяют местные фермеры на свой урожай.

В Министерстве сельского хозяйства России считают, что гибели пчел удалось бы избежать, если бы не был нарушен механизм взаимодействия пасечников и сельхозпроизводителей. Администрация района предупредила местных пчеловодов о том, чтобы они принимали меры по охране пчел от возможного отравления.