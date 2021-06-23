Пушков заявил о завершении работы над законопроектом о запрете треш-стримов

Москва, 23 июня. Законодатели завершили работу над законопроектом, который запрещает ведение треш-стримов, заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Как отметил политик, сейчас законопроект находится в Правительстве России, чтобы получить отзыв. В июле 2021 года планируется его внесение в Госдуму для рассмотрения депутатами. Не исключено, что принимать законопроект будут депутаты ГД восьмого созыва.

Ранее идею об уголовном наказании за треш-стримы поддержали в Общественной палате РФ. Явление набирает популярность, поэтому срочно необходимо принимать жесткие меры, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.