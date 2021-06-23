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Агила Салех потребует смены ливийских чиновников на конференции в Берлине

Ливия
Агила Салех потребует смены ливийских чиновников на конференции в Берлине
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Берлин, 23 июня. Председатель Палаты представителей Агила Салех на форуме по ливийскому урегулированию в Германии потребует смены чиновников, занимающих суверенные должности, до утверждения госбюджета. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщило издание.

Берлинская конференция по Ливии начнется сегодня. На ней соберутся делегации иностранных государств и организаций.

Мероприятие пройдет с участием представителей североафриканской страны — Президентского совета, переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и парламентариев. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба и глава МИД Наджла Мангуш накануне прибыли в столицу Германии, где встретились с рядом немецких политиков.

Гости форума обсудят усилия международного сообщества по достижению стабильности в Ливии. Они также рассмотрят подготовку к выборам, запланированным на 24 декабря, и вывод иностранных сил из государства в рамках соглашения о постоянном прекращении огня.

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ливия берлинская конференция салех агила
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