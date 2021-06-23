Конкурс «Инженерная формула» в рамках игр АрМИ-2021 стартовал под Тюменью

Тюмень, 23 июня. Соревнования под названием «Инженерная формула» начались в рамках всеармейских игр АрМИ-2021 в Тюменской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Конкурс стартовал на полигоне Андреевский высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Соревнования начались с выполнения полуфинальных заездов машин для отрывки котлована (МДК), инженерных машин разграждения (ИМР) и других тяжелых гусеничных автомобилей.

Также военнослужащим нужно преодолеть более 25 препятствий на максимально возможной скорости. В «Инженерной формуле» участвуют шесть команд из различных военных округов России, Северного флота и инженерных формирований центрального подчинения.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке завершился второй этап конкурса для морпехов в рамках игр АрМИ-2021. Конкурс «Тропа выживания» прошел на полигоне Горностай.