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Тотальный диктант проведут в России в 2022 году

  /   Обновлено: 23 июня 2021 11:13
Общество
Тотальный диктант проведут в России в 2022 году
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 23 июня. Организаторы Тотального диктанта подтвердили, что мероприятие будут проводить в 2022 году.

Тотальный диктант пройдет в 2022 году, однако остается неизвестным, в каком форме его будут проводить. Также еще не поступали сведения о количестве участников, написано на портале Тотального диктанта. Любой желающий может оказать помощь для проведения акции, напомнили организаторы.

Народный артист России Дмитрий Певцов ранее призвал защитить русский язык. Он выступил за введение речевых стандартов в СМИ. По мнению артиста, массовое использование сленга на государственных каналах недопустимо.

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Все новости / Общество / Тотальный диктант проведут в России в 2022 году
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