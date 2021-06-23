Тотальный диктант проведут в России в 2022 году

Москва, 23 июня. Организаторы Тотального диктанта подтвердили, что мероприятие будут проводить в 2022 году.

Тотальный диктант пройдет в 2022 году, однако остается неизвестным, в каком форме его будут проводить. Также еще не поступали сведения о количестве участников, написано на портале Тотального диктанта. Любой желающий может оказать помощь для проведения акции, напомнили организаторы.

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