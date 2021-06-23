Синоптики рассказали, когда закончится жаркая погода в Белоруссии

, 23 июня. Жаркая погода в Белоруссии продержится как минимум до конца текущей недели, заявили синоптики. Климатическая норма будет превышена на 10 градусов.

Жители Белоруссии столкнутся с тропической жарой и небольшим количеством осадков на этой неделе. Об этом сообщили специалисты Белгидромета. По словам синоптиков, жаркая погода на территории страны продержится до конца недели, а к выходным температура немного снизится.

В ведомстве утверждают, что температурный фон в республике превышен на 6–10 градусов относительно климатической нормы. Метеорологи утверждают, что на выходных показатели температуры будут колебаться в промежутке от +21 до +28 градусов.

Жаркая погода наблюдается и в ряде регионов России. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, знойная погода установилась в Европейской и Азиатской частях России, в то время как в Западной Сибири наблюдается очаг холода.