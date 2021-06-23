Эндокринолог Анциферов предупредил диабетиков о тяжелом течении COVID-19

Москва, 23 июня. Пациенты, которые страдают диабетом, заражаются коронавирусом в 2-3 раза чаще, а также тяжелее переносят его, рассказал специалист-эндокринолог Михаил Анциферов.

По словам врача, люди, которые болеют сахарным диабетом, в два-три раза чаще заражаются COVID-19. Он подчеркнул, что они тяжелее переносят данное заболевание. Об этом внештатный специалист-эндокринолог депздрава Москвы Михаил Анциферов рассказал во время конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы».

Эксперт напомнил, что диабет и другие эндокринные заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации от COVID-19. Пациенты с диабетом, признаны приоритетным населением, которые должны поставить вакцину в первую очередь, добавил Анциферов.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее назвал категории людей без противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.