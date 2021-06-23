Экс-зампред Алтайского края ответит перед судом за закупку просроченных лекарств

Барнаул, 23 июня. Чиновницу из Алтайского края уличили в закупке просроченных лекарств для аптек. На данный момент ее дело находится в суде.

По данным следствия, в 2018 году по указанию бывшего заместителя председателя правительства краевое предприятие «Аптеки Алтая» закупило лекарственные препараты с истекающим сроком годности почти на миллион рублей, а позже продавало их с большой скидкой.

Кроме того, экс-чиновнице вменяется бесплатное обеспечение лекарственными препаратами своего знакомого за счет средств краевого бюджета. Общий ущерб от ее действий составил более 300 тыс. рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. На ее имущество стоимостью 5,5 млн рублей наложен арест. Чиновнице грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил саратовского чиновника к двум годам колонии за превышение полномочий при заключении госконтрактов.