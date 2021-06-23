Родственники жертв сочинской авиакатастрофы 2016 года обратятся в ЕСПЧ

Москва, 23 июня. Близкие погибших при крушении самолета Ту-154 подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они требуют провести справедливое судебное разбирательство.

Потерпевшая сторона подавала иск в Мещанский суд о взыскании недоплаченной компенсации морального вреда, однако получила отказ, теперь родственники погибших обратились в ЕСПЧ и указали на нарушение статьи 2 Конвенции по правам человека о праве на жизнь, а также статьи 13 о праве на справедливое судебное разбирательство. Жалобу подписали 70 человек, сообщает РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла в декабре 2016 года. Самолет рухнул в море после дозаправки в сочинском аэропорту. Жертвами происшествия стали 92 человека, в том числе журналисты, а также сотрудники ансамбля Александрова. СК возбудил уголовное дело, но его прекратили расследовать из-за «отсутствия состава преступления».