Сын Белоцерковской и Грачевского тяжело переносит смерть отца

Москва, 23 июня. Актриса Екатерина Белоцерковская рассказала о том, как ее годовалый сын Филипп тяжело переносит смерть своего отца, известного режиссера Бориса Грачевского.

Основатель киножурнала «Ералаш» умер в начале января этого года от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа. Вдова кинодеятеля тяжело переживает утрату, как и ее маленький сын, который часто гладит портреты с отцом.

«Поначалу сын точно сильно скучал. Он постоянно гладил портреты с Борей. Его подносишь — и он целует его. Сейчас он с улыбкой смотрит на снимки, показывает и говорит «папа». Я говорю: «Да, это твой папа»», — рассказала вдова Грачевского в интервью Борису Корчевникову для программы «Судьба человека».

Россия 1 / prt scr / Судьба человека

На момент смерти Грачевского их ребенку было всего девять месяцев. В момент, когда основатель «Ералаша» умер, малыш закричал в кроватке. Белоцерковская рассказала, что в тот момент укладывала ребенка спать, но он неожиданно вскочил. Она считает, что это было неким знаком, и их сын все почувствовал, сообщает Teleprogramma.pro.

После смерти артиста Белоцерковская не забыла о нем — актриса каждый месяц навещает его могилу на кладбище. Недавно она возобновила ведение его Instagram-аккаунта. Таким образом, вдова Грачевского хочет сохранить память о своем супруге.