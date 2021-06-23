Дождливая погода на юге России может обернуться гибелью урожая, ФАН узнал подробности

Специалисты Россельхозцентра в Ростовской области заявляют о необходимости мониторинга посевов для сохранения будущего урожая.

В последнее время из-за продолжительных дождей важно обратить внимание на созревающий урожай пшеницы и набирающие силу другие культуры. Очередное фитосанитарное обследование проведено на полях одного из хозяйств Белокалитвинского района на площади 3500 гектаров.

«Первой задачей обследования был подсчет численности наиболее актуальных в период созревания колоса вредителей посевов зерновых колосовых культур — вредной черепашки и хлебных пилильщиков. Установлено, что на полях хозяйства данные вредители присутствуют, но в незначительном количестве. Формированию высокой численности этих вредителей в этом году препятствовали погодные условия холодной затяжной весны и жаркого лета с частыми ливневыми дождями. Немалую роль сыграл и фитосанитарный мониторинг, на протяжении многих лет проводимый в хозяйстве, результаты которого позволяют планировать пестицидные обработки посевов наиболее эффективно», — пояснили специалисты Белокалитвинского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра.

Из-за резкого повышения температуры воздуха после дождливой погоды важно продолжать проводить регулярный мониторинг заселенности зерновых колосовых культур вредной черепашкой, хлебными пилильщиками и злаковой листоверткой, отслеживать их присутствие важно вплоть до начала уборки. Рекомендации актуальны для всех районов Ростовской области.

«Большой вред причиняют личинки старших возрастов и клопы нового поколения вредной черепашки. Зерна, повреждаемые на ранних фазах развития, сморщиваются. На зернах, поврежденных в фазе молочно-восковой и полной спелости, образуются вмятины. Мука из поврежденных зерен имеет низкие хлебопекарные качества. Личинки развиваются 35–40 дней, проходят пять возрастов. Окрыление будет проходить в течение июля из-за растянутого периода откладки яиц», — рассказал ФАН Николай Новиков, энтофитопатолог филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

Руководителей хозяйств области попросили вести мониторинг численности личинок вредной черепашки на посевах зерновых культур. В случае необходимости проводить обработки инсектицидами.

Россельхозцентр Ростовской области /

Специалисты отмечают, что не менее важен мониторинг зараженности болезнями: септориозом, мучнистой росой, бурой и стеблевой ржавчиной, чернью и фузариозом. Опасные заболевания вызывают потери до 30% урожая, а особо опасные — более 30%. Накопление токсинов, вырабатываемых возбудителями болезней, существенно снижает качество зерна. При средней урожайности пшеницы по области 36 ц/га одна обработка способна сохранить до 10,8 ц/га. Важно вести мониторинг сорной растительности и бороться с ней при помощи гербицидов.

«На полях Ростовской области уже появились такие заболевания, как ложная мучнистая роса подсолнечника и церкоспороз сахарной свеклы. Для подсолнечника в дальнейшем особенно опасны будут болезни, поражающие корзинку — белая, серая и сухая гнили. На кукурузе во второй половине лета вредоносно появление фузариоза на початках, поврежденных хлопковой совкой. Хлопковая совка летом станет основным вредителем посевов кукурузы и подсолнечника», — пояснил Николай Новиков.

Для борьбы с хлопковой совкой специалисты применяют установку феромонной блокады — выпуск энтомофага габробракона в период появления гусениц совки. Биологический метод защиты является главной альтернативой химическому и имеет ряд преимуществ, в том числе сокращает пестицидную нагрузку. Биологизация и экологизация защиты растений, внедрение интегрированных систем защиты снижают производственные затраты, повышают качество и безопасность получаемой продукции.