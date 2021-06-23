Слесарь погиб на свиной ферме под Тамбовом

Тамбов, 23 июня. Сотрудник свиной фермы погиб в результате несчастного случая на предприятии, еще два человека пострадали, их увезли в больницу, сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

Трагедия произошла на предприятии в Знаменском районе. Погибший был слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Медицинскую помощь оказывают двум операторам племенной площадки. Подробности инцидента не сообщаются.

На месте работает следственно-оперативная группа. По информации надзорного ведомства, на территории обнаружили возможные источники выделения отравляющих веществ.

В Оренбургской области водопроводчик умер, отравившись сероводородом. Он проводил ремонтные работы в жилом доме, спустился в колодец и упал в обморок из-за повышенной концентрации газа, сообщало РИА56.