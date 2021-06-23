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Врач рассказал о последствиях поедания мороженого в жару

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:32
Общество
Врач рассказал о последствиях поедания мороженого в жару
pixabay.com

Москва, 23 июня. Врач-отоларинголог Иван Лесков объяснил, почему нужно быть осторожным с холодной пищей на солнце.

Российский врач-отоларинголог Иван Лесков уверен, что любимое с детства лакомство может вызвать насморк даже у здорового человека, пишет ren.tv.

По его словам, человек может есть мороженое в огромных количествах только в том случае, если у него нет инфекции дыхательных путей.

«Если вы здоровы — ничего страшного не произойдет. Могут быть кратковременные сопли — буквально несколько часов. Это реакция на раздражение блуждающего нерва и к инфекции не имеет никакого отношения», — пояснил он.

Доктор посоветовал тем, кто страдает от хронического тонзиллита или гайморита, следить за количеством съеденного мороженого в жару. Врач уверен, что даже одной порции достаточно для того, чтобы заболеть ангиной. Также он отметил, что нужно быть осторожными с холодными напитками.

Напомним, жара в центральной части России продолжается уже неделю. В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1905 года. Жаркая погода сохраняется и сейчас.

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медицина врач жара морооженое
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