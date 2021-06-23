Всероссийский выпускной 25 июня пройдет в формате онлайн

Москва, 23 июня. Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня. В этом году он пройдет в онлайн-формате, сообщили в Минпросвещения РФ.

Министерство просвещения РФ определило сроки и порядок проведения Всероссийского выпускного для школьников. В этом году он состоится 25 июня в онлайн-формате, сообщили в ведомстве. Отмечается, что участие в мероприятии примут звезды российского кино, театра и эстрады. Они выступят с напутствующим словом к выпускникам.

Выпускной — важный этап в жизни учащихся, который требует особой подготовки. На пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», эксперты рассказали, на что следует обратить внимание выпускникам.