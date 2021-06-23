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«Этот день в истории». Что произошло 23 июня, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 23 июня, праздники, факты, люди

Каждый новый выпуск — экскурс в мировую и отечественную историю. Мы рассказываем об интересных фактах, событиях и людях.

Сегодня все профессиональные спортсмены отмечают Международный Олимпийский день. Цель этого специального праздника — рассказать людям об основных олимпийских принципах, среди которых — популяризация равенства и здорового образа жизни. К сожалению, в последние годы политика все больше вмешивается и влияет на Олимпийское движение и чаще всего побеждает, несмотря на здравый смысл.

Также в этот день завершилась гражданская война в США, которая продолжалась в 1861 по 1865 годы. Жертвами противостояния стали более полумиллиона человек. По итогу войны в стране отменили рабство.

С какими еще событиями связан этот день, мы расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».

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этот день в истории
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