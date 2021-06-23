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Обвиняемую в ДТП под Волгоградом москвичку поместили в СИЗО

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:25
Происшествия
Обвиняемую в ДТП под Волгоградом москвичку поместили в СИЗО
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Волгоград, 23 июня. Центральный районный суд Волгограда арестовал предполагаемую виновницу смертельной аварии во Фроловском районе. Москвичку обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

Следователи предъявили женщине обвинение в нарушении правил дорожного движения и создании опасной ситуации на дороге, в результате которой погибли двое взрослых и шестимесячный ребенок. На аресте настаивали представители следствия.

Авария случилась рано утром на трассе, когда женщина за рулем иномарки попыталась совершить обгон шедшего впереди автомобиля. Водитель Ford начал совершать маневр, чтобы уйти от столкновения, но не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения перед фурой. За этим последовало столкновение, в результате которого сам 31-летний мужчина, его супруга и сын получили смертельные травмы.

Похожее ДТП произошло под Самарой, где столкнулись грузовой фургон Volvo и легковая Toyota. Три человека, находившиеся в японской машине, сгорели заживо.

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