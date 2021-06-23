Visa заявила о планах по развитию сегмента бизнес-платежей в России

Москва, 23 июня. Глобальная платежная система Visa намеревается развивать в Российской Федерации сегмент бизнес-платежей.

Страна имеет «огромный потенциал» для роста в этой области, рассказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

«Мы пристально смотрим на b2b-сегмент и ожидаем колоссального роста цифровизации платежей внутри этого сегмента», — приводит РБК слова собеседника.

На данный момент в стране с помощью карт осуществляются «лишь единичные проценты» бизнес-платежей, добавил Бернер. Visa проводит работу и с малым, и со средним бизнесом.

Платежная система «Мир» в Российской Федерации популярнее, чем Visa и Mastercard, констатировал ранее Центр исследования финансовых технологий и цифровой экономики бизнес-школы «Сколково».

Банки начнут предоставлять возможность подключения карт «Мир» к сервису бесконтактной оплаты Google Pay с 26 октября текущего года. Это увеличит число операций через отечественную систему до 25%, пишет «ФедералПресс».