Участникам испытаний «Спутника V» в Москве вскоре раскроют данные исследования

Москва, 23 июня. Участники исследования эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» в Москве в июле узнают, получили они плацебо или же сам препарат.

Как гласят правила, информацию о том, была ли сделана прививка или плацебо, раскрывают лишь спустя 180 дней после вакцинации. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раскрыть данные планируется 99% добровольцев пострегистрационного клинического исследования «Спутника V». Тем, кто получил препарат, вручат сертификат о прохождении вакцинации.

Существует всего несколько противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Их перечислили сотрудники московского департамента здравоохранения.