Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет помогать «очумелой» Европе

Минск, 23 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Европу на место в вопросе нелегальных мигрантов.

Минск не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, подчеркнул президент республики, выступая на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Так и хочется спросить, вы что там, обезумели? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — возмутился Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что сигнал о помощи слышен даже из-за Атлантики, где просят задержать ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Лукашенко подчеркнул, что Европа душит Белоруссию «методично и коллективно», а также пытается убить экономику страны, но ждет защиты своих политических интересов. Такую позицию он назвал бесперспективной.

Ранее Лукашенко попросил страны, которые находятся на границе с ЕС, разобраться с западными политиками. По его словам, на данный момент регион находится на стадии холодной войны, как и 80 лет назад.