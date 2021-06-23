Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июня 11:22
11:19
Экономика
Около 70% взаимных расчетов стран ЕАЭС проходят в российской валюте
11:18
Экономика
Россия вошла в пятерку главных торговых партнеров Европы
11:18
Общество
Объявлена дата выхода седьмой части «Трансформеров»
11:17
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании дочерей приговорили к пяти годам заключения в Уфе
11:17
Общество
России заразились коронавирусом еще 17 594 человека
11:13
Общество
Губернатор Мурманской области повторно привился от коронавируса
11:12
Политика
Пекин констатировал менталитет холодной войны в администрации Байдена
11:10
Общество
Дождливая погода на юге России может обернуться гибелью урожая, ФАН узнал подробности
11:05
Экономика
Минэкономразвития РФ ожидает запуск проекта «Агроэкспресс» с Узбекистаном в 2021 году
11:03
Общество
Аэропорт Симферополя установил в выходные два рекорда за историю своего существования
Все новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет помогать «очумелой» Европе

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:19
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет помогать «очумелой» Европе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 23 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил Европу на место в вопросе нелегальных мигрантов.

Минск не будет защищать Европу от нелегальной миграции, наркотрафика и контрабанды в условиях давления, подчеркнул президент республики, выступая на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

«Так и хочется спросить, вы что там, обезумели? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» — возмутился Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что сигнал о помощи слышен даже из-за Атлантики, где просят задержать ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Лукашенко подчеркнул, что Европа душит Белоруссию «методично и коллективно», а также пытается убить экономику страны, но ждет защиты своих политических интересов. Такую позицию он назвал бесперспективной.

Ранее Лукашенко попросил страны, которые находятся на границе с ЕС, разобраться с западными политиками. По его словам, на данный момент регион находится на стадии холодной войны, как и 80 лет назад.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет помогать «очумелой» Европе
мигранты лукашенко европа
Комментировать
Эксклюзив
Дождливая погода на юге России может обернуться гибелью урожая, ФАН узнал подробности
Дождливая погода на юге России может обернуться гибелью урожая, ФАН узнал подробности
Самое популярное
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 95598 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
В бундестаге уличили немецкие власти в подготовке к «большой войне» с Россией
Политика 88003 22 июня 2021
В бундестаге уличили немецкие власти в подготовке к «большой войне» с Россией
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 84628 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Лавров отчитал Зеленского при генсеке ОБСЕ за попытки сорвать Минские соглашения
Политика 63513 21 июня 2021
Лавров отчитал Зеленского при генсеке ОБСЕ за попытки сорвать Минские соглашения
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 58713 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Рейтинг@Mail.ru