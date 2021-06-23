Глава ФСБ заявил, что боевики продолжают проникать в Афганистан

Москва, 23 июня. Глава ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на московской конференции, рассказал о том, что международные теракты продолжились, несмотря на пандемию коронавируса.

Бортников подчеркнул, что в настоящее время существует активность вооруженных группировок ИГИЛ1 и Аль-Каиды1 (организации запрещены в РФ) на Ближнем Востоке и на Африканском континенте. Он добавил, что жертвами нападений вновь стали жители ряда европейских городов.

Глава ФСБ сказал, что для прекращения действий террористов нужно принимать меры контртеррористического характера. Боевики обладают достаточными ресурсами, в том числе оружием, для осуществления атак, заключил Бортников.

По словам директора ФСБ, террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы «горячих точек», стремятся наращивать базу потенциальных сторонников. Также Бортников рассказал, что террористы успешно адаптируются к ситуации в мире.

1 Организация запрещена на территории РФ.