Ученые из Великобритании работают над созданием функции размножения у роботов

Эдинбург, 23 июня. Роботы в будущем могут получить способность к размножению с использованием технологии 3D-печати. Эксперименты в этой области проводят ученые из Великобритании и Нидерландов.

Искусственные существа, например, роботы, могут сформировать способность к адаптации к окружающей среде и получить возможность размножаться. Об этом заявила профессор Эдинбургского университета имени Нейпир в Шотландии Эмма Харт, сообщает издание The Guardian.

В настоящее время ученые из Великобритании и Нидерландов уже проводят эксперименты, связанные с разработкой подобных функций у роботов. Для этого предполагается реализовать способность роботов к формированию смеси цифровых «генов». Информация затем передается на 3D-принтер для создания нового робота.

Ученые стараются придать роботам все больше человеческих черт. Как сообщалось ранее, американские исследователи создали робота, способного реагировать на человеческие эмоции.