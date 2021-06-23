Россия и США начнут совместную работу по выявлению хакеров

Москва, 23 июня. ФСБ начнет работу по выявлению хакеров в рамках соглашения президентов России и США. Об этом сказал директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников выразил надежду, что силовики из двух стран будут работать сообща. Он сказал, что хочет взаимности в этой сфере.

Глава ведомства на открытии IX Московской конференции по международной безопасности также затронул тему терроризма в Сети. По его словам, боевики разрабатывают компьютерные игры, заставляющие пользователей оказываться в ситуациях совершения терактов.