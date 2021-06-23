Герасимов заявил о заинтересованности России и США в продлении СНВ-3

Москва, 23 июня. Российская Федерация и США заинтересованы в продлении СНВ-3, а также в предсказуемости развития ядерных возможностей друг друга, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

При этом ввиду появления новых видов оружия стирается грань между потенциалами ядерных и неядерных вооружений. Об этом Герасимов сообщил во время Московской конференции по международной безопасности.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением об основной угрозе стабильности в странах Африки и Ближнего Востока. По его словам, в государствах по-прежнему орудуют террористические группировки.