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Герасимов заявил о заинтересованности России и США в продлении СНВ-3

  /   Обновлено: 23 июня 2021 10:28
Армия
Герасимов заявил о заинтересованности России и США в продлении СНВ-3
пресс-служба Минобороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 23 июня. Российская Федерация и США заинтересованы в продлении СНВ-3, а также в предсказуемости развития ядерных возможностей друг друга, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

При этом ввиду появления новых видов оружия стирается грань между потенциалами ядерных и неядерных вооружений. Об этом Герасимов сообщил во время Московской конференции по международной безопасности.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу выступил с заявлением об основной угрозе стабильности в странах Африки и Ближнего Востока. По его словам, в государствах по-прежнему орудуют террористические группировки.

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сша герасимов ядерное оружие генштаб вс рф
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