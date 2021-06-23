В Генштабе ВС РФ назвали условие для применения ядерного оружия

Москва, 23 июня. Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в качестве ответной меры, заявили в Генштабе Вооруженных сил РФ.

По данным ведомства, Москва может нанести ядерный удар в случае военной агрессии против России. Таким образом в Генштабе подтвердили указ президента страны Владимира Путина об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

«РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применения против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения», — говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, Москва может применить ядерное оружие в случае риска потери управления ядерными силами из-за «воздействия» противника.

Ранее Владимир Путин заверил, что Россия не допустит перевес одной страны в сфере стратегической безопасности.