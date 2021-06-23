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Юрист объяснил, как экономике России поможет появление новых форм занятости

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Экономика
Юрист объяснил, как экономике России поможет появление новых форм занятости
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Минтруд прорабатывает вопрос о появлении в трудовом законодательстве России новых форм занятости. В министерстве пояснили, что большинство граждан, занятых посредством цифровых экосистем, согласно опросам, самозанятые. При этом самозанятость до сих пор не может быть формой отношений между исполнителем и заказчиком услуг. Таким образом, отношения, которые при содействии платформ складываются между исполнителями услуг и заказчиками, нельзя считать трудовыми, поскольку потребители услуг не выступают в роли работодателей, отметили в Минтруде.

С учетом этого, добавили в ведомстве, необходимо ввести в правовое поле новую форму занятости, которая описывает отношения, возникающие между исполнителем и заказчиком, а также законодательно отрегулировать большинство спорных моментов в сфере взаимоотношений платформы, заказчика и работника, не создав при этом препятствий для развития новой формы занятости. Конкретные сроки внесения соответствующих изменений в закон о занятости в Минтруде не назвали.

«Возможные варианты регулирования прорабатываются с учетом мнения всех заинтересованных сторон», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Юрист объяснил, как экономике России поможет появление новых форм занятости
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Представители «Яндекс Go», «Профи.ру» и YouDo сообщили, что участвуют в обсуждениях о регулировании статуса самозанятых. Заместитель генерального директора «Профи.ру» Алексей Няненко заявил, что в ходе дискуссий в том числе обсуждаются механизмы социального партнерства, а также обеспечение безопасности труда самозанятых и роль электронных площадок в саморегулировании такой деятельности.

В «Яндекс Go» отметили, что самозанятые вправе сами решать, какую часть собственного дохода направлять на страховые взносы. Там добавили, что роль платформы заключается в том, чтобы развивать собственные программы поддержки. К примеру, компания запустила «пилот» по льготному страхованию водителей такси и курьеров.

Мнение эксперта

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что забуксовавший сначала процесс приобретения гражданами статуса самозанятого постепенно выходит на новый уровень. На сегодняшний день, по его словам, в России в качестве самозанятых зарегистрированы около 1,9 млн человек, а выручка от оказанных ими только в прошлом году услуг составила практически 200 млрд рублей. При этом существенно возросли и суммы налоговых отчислений — почти до 10 млрд рублей, сообщил специалист.

«Все это говорит о том, что государству удалось добиться успеха в выработке механизмов реальной привлекательности статуса самозанятого. Отчасти это произошло благодаря сложившейся практике налоговой оптимизации, когда работодатели начали массово переводить работников на гражданско-правовые договоры, принуждая их получать статус самозанятых. Все это, особенно в условиях снижающегося рынка вследствие пандемии, помогало снизить расходы организаций, связанные с фондом оплаты труда», — заявил ФАН Иван Соловьев.

Юрист объяснил, как экономике России поможет появление новых форм занятости
ФБА «Экономика сегодня»  / 

По его словам, сегодня можно говорить о том, что самозанятые постепенно выходят из тени, делая свой бизнес прозрачным.

«Однако административная практика налоговых органов и выверенные судебные решения постепенно снизили привлекательность таких схем. И сегодня можно говорить о росте «чистых» самозанятых, которых действительно привлекает именно возможность выйти из тени, обеспечив себе прозрачное существование в условиях роста глобальной цифровизации, автоматизации учета и контроля за соответствием расходов полученным доходам. Поэтому любые новеллы, которые направлены на повышение привлекательности статуса самозанятых, работают на экономику страны, на вывод огромного сегмента финансово-хозяйственных отношений из тени в свет», — сказал собеседник ФАН.

Юрист также отметил, что в дальнейшем законодательство нужно отрегулировать для некоторых льготных категорий граждан Российской Федерации. Эксперт считает, что это было бы справедливо.

«Думаю, в дальнейшем стоит обратить внимание на корректировку некоторых положений законодательства, в соответствии с которыми отдельные льготные категории граждан (например, одинокие матери, воспитывающие детей-инвалидов) лишатся социальных пособий в случае регистрации в качестве самозанятых. Это будет справедливо и правильно», — резюмировал Иван Соловьев.

Ипотечный рынок в России по итогам текущего года может обновить прошлогодний рекорд, считают аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Специалисты спрогнозировали существенный рост новых выдач ипотечных кредитов.

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