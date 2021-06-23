Глава ФСБ рассказал об опасной связи компьютерных игр с террористами

Москва, 23 июня. Террористические группировки разрабатывают компьютерные игры, заставляющие пользователей оказываться в ситуациях совершения терактов, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

Злоумышленники вербуют молодых людей в чатах онлайн-игр и занимаются их психологической обработкой в социальных сетях. Кроме того, исламистские группировки научились создавать клоны игр, что позволяет им воздействовать на сознание потенциальных сторонников.

Глава ФСБ отметил, что студенты и школьники все чаще попадают под влияние модераторов закрытых групп, пропагандирующих насилие, суицид и иные деструктивные формы поведения.

В Адыгее задержали сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, планировавшего массовое убийство. У него изъяли поддельные миграционные документы и инструкции по подготовке к преступлению.

1 Организация запрещена на территории РФ.