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Саратовские чиновники рассказали Володину об открытии в городе нового пляжа

Общество
Саратовские чиновники рассказали Володину об открытии в городе нового пляжа
pixabay.com  / 

Саратов, 23 июня. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с визитом в регион. Саратовские чиновники рассказали Володину, что новый пляж на городской набережной начнет работу 4 июля.  

Работы по обустройству нового пляжа изначально планировалось завершить к 1 июля. Губернатор области Валерий Радаев ранее раскритиковал саратовские власти за неудовлетворительные темпы строительства. Готовящееся открытие в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал пляжный спасатель Олег Пашинин.

«Это замечательная новость, потому что у нас, несмотря на красивейшую Волгу, очень мало полноценных пляжей. По большому счету, у саратовцев сейчас всего два-три места, где можно искупаться и позагорать на законных основаниях. Главное, чтобы новый пляж потом не забросили, ведь такое иногда у нас встречается», — рассказал Пашинин.

Ранее стало известно, что Саратовская область хочет ужесточить коронавирусные ограничения. В первую очередь меры безопасности коснутся предприятий общественного питания

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саратов володин пляж
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