Саратов, 23 июня. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с визитом в регион. Саратовские чиновники рассказали Володину, что новый пляж на городской набережной начнет работу 4 июля.



Работы по обустройству нового пляжа изначально планировалось завершить к 1 июля. Губернатор области Валерий Радаев ранее раскритиковал саратовские власти за неудовлетворительные темпы строительства. Готовящееся открытие в беседе с корреспондентом ФАН прокомментировал пляжный спасатель Олег Пашинин.

«Это замечательная новость, потому что у нас, несмотря на красивейшую Волгу, очень мало полноценных пляжей. По большому счету, у саратовцев сейчас всего два-три места, где можно искупаться и позагорать на законных основаниях. Главное, чтобы новый пляж потом не забросили, ведь такое иногда у нас встречается», — рассказал Пашинин.