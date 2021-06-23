Шойгу назвал главное условие для победы над пандемией

Москва, 23 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что лишь в рамках суверенных государств возможно одолеть пандемию.

По его словам, распространение коронавируса продемонстрировало миру важность государственных границ. Так, лишь в рамках независимых держав можно обеспечить необходимые для победы над пандемией карантинные мероприятия, сказал Шойгу.

«Пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия и оказывать помощь населению», — сказал он, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Также глава оборонного ведомства заявлял, что ряд стран Европы заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. В качестве примера министр привел действия властей Украины, так как перед саммитом НАТО в Брюсселе страна «спровоцировала очередной кризис в Донбассе».