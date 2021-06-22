После поражения сборной России Бузова отправилась искать «дзюбочную»

Москва, 22 июня. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова рассказала фанатам о своих планах после просмотра матча, расстроившего российских болельщиков.

Популярная певица Ольга Бузова 21 июня во время футбольного матча Россия — Дания на чемпионате Евро-2020 болела за российских футболистов. Она делилась своими эмоциями с подписчиками.

Когда в ворота отечественной сборной попал первый мяч артистка призвала своих поклонников не опускать руки и болеть за спортсменов. Звезда практически всю игру комментировала в социальной сети.

«Странно, конечно, что у нас больше защитников на поле, чем нападающих. Ведь нам нужна эта победа», — поделилась с фанатами своими мыслями певица.

Однако, когда стал известен итог игры и окончательный счет — 1:4 — знаменитость решила не него отреагировать шуткой и каламбуром.

«А где тут ближайшая дзюбочная?», — спросила звезда у подписчиков.

Фразу Бузовой журналисты разнесли по всем СМИ. Поклонники звезды полагают, что «дзюбочная» теперь может войти в обиход и стать частью русского языка, однако смысл у этого слова может быть пошлым.

ФАН сообщал, что глава группы психологов и автор статей портала Общероссийского детского телефона доверия в эксклюзивном интервью прокомментировала со своей профессиональной точки зрения недавний скандал в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», кокторый проиизошел между Ольгой Бузовой и телеведущим Дмитрием Губерниевым