Компания Samsung представила первый в мире саундбар

Калифорния, 22 июня. Компания Samsung сообщила о выпуске в России первого в мире саундбара с 11.1.4-канальным звуком Samsung 2021 HW-Q950A.

Звуковая панель включает в себя четыре центральных динамика и шесть боковых драйверов для панорамного звука. Устройство поддерживает Dolby Atmos и DTS: X, максимальная мощность которой составляет 616 Вт.

Также система анализирует окружающее пространство с помощью встроенного микрофона. Функция не требует ее использования так как, она доступна для всех моделей телевизоров. Продукт предлагается по розничной цене от 104 990 рублей.

Южнокорейский производитель техники Samsung отменил выход своего нового флагмана Galaxy S21 FE. Ожидалось, что эта модель увидит свет в августе.