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Экономика
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов
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Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:42
Экономика
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июня. Самая популярная криптовалюта резко потеряла в стоимости. Курс биткоина опустился ниже 30 тысяч долларов.

Во вторник биткоин подешевел на 8,8%. Об этом стало известно из информации портала Сoindesk.

Вчера популярная криптовалюта теряла 7% своей стоимости за полчаса. Курс биткоина снижается, так как цифровой актив не сумел на прошлой неделе закрепиться на отметке выше 40 тысяч долларов, пишет Федеральное агентство новостей.

Также положение биткоина оценил крипто-блогер Руслан Захаркин. Он рассказал корреспонденту ФАН, что «медвежий» тренд может повернуть в любой момент.

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