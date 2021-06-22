Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов

Москва, 22 июня. Самая популярная криптовалюта резко потеряла в стоимости. Курс биткоина опустился ниже 30 тысяч долларов.

Во вторник биткоин подешевел на 8,8%. Об этом стало известно из информации портала Сoindesk.

Вчера популярная криптовалюта теряла 7% своей стоимости за полчаса. Курс биткоина снижается, так как цифровой актив не сумел на прошлой неделе закрепиться на отметке выше 40 тысяч долларов, пишет Федеральное агентство новостей.

Также положение биткоина оценил крипто-блогер Руслан Захаркин. Он рассказал корреспонденту ФАН, что «медвежий» тренд может повернуть в любой момент.