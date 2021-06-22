Чемпионат России по суперкроссу завершился в Кирове

Киров, 22 июня. Впервые Киров принял крупнейшие состязания по суперкроссу. В минувшие выходные, 18 – 21 июня, в городе прошли чемпионат и первенство России, а также чемпионат и первенство МФР.

В заездах приняли участие 80 топовых мотогонщиков из 34 регионов России. Кировскую область на турнирах представляли девять участников, уточнили в региональном министерстве спорта и молодежной политики. Заезды серьезно усложнили погодные условия — все дни в Кирове стояла жара.

Как отметил президент областной федерации мотокросса Иван Зиновьев, это никак не сказалось на качестве организации турниров. Он подчеркнул, что все гонщики из Кировского региона показали блестящие результата и оказались в числе лучших.

«По отзывам судей и титулованных спортсменов, гонки в Кирове можно считать одними из лучших в сезоне», — цитирует слова Зиновьева издание Свойкировский.рф.

Недавно сборная России в решающем матче группового этапа чемпионата Европы-2020 в Копенгагене проиграла команде Дании со счетом 1:4. На этом турнир для подопечных Станислава Черчесова завершился. Команда не смогла выйти в плей-офф, заняв по итогу четвертое место в группе.