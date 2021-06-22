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Более 10 российских авиаперевозчиков совершат рейсы в Турцию 22 июня

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:38
Общество
Более 10 российских авиаперевозчиков совершат рейсы в Турцию 22 июня
pxhere.com

Москва, 22 июня. Свыше десяти авиакомпаний России осуществят рейсы в Турцию в первый день полноценного возобновления авиасообщения, рассказали в Росавиации.

Всего 22 июня перевозчики совершат 78 полетов между Турцией и Россией, 54 из которых — чартерные. Допуск на осуществление рейсов имеют 12 российских компаний. Самолеты могут курсировать в Стамбул, Анталью, Анкару, Бодрум и Даламан, напомнили в Росавиации. Жители РФ могут отправиться в Турцию из 32 городов.

На 22 июня полеты запланировали фирмы «Аэрофлот», «Икар», «Ямал», «Победа», «Северный ветер», «Россия», Smartavia, Royal Flight, Azur air, Red Wings и S7. Воздушные суда Turkish Airlines также возобновили авиасообщение с РФ.

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турция туризм полеты
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