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Разработчик игры Abandoned записал видеообращение, в котором опроверг связь с Кодзимой

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:25
Общество
Разработчик игры Abandoned записал видеообращение, в котором опроверг связь с Кодзимой
instagram.com  /  @blueboxgamestudios

Амстердам, 22 июня. Глава нидерландской студии Blue Box Game Studios Хасан Кахраман, разрабатывающий игру Abandoned, записал видеообращение, в котором отрицал связь с Silent Hill или Хидэо Кодзимой.

Сразу после анонса Abandoned у пользователей сети возникла теория, что игра является частью промокомпании новой Silent Hill, разработанной Хидэо Кодзимой. Геймерам также показалось странным, что неизвестная компания Blue Box Game пользуется поддержкой сразу семи сторонних студий.

В выпущенном ролике Кахраман подтвердил, что он реальный человек, а не актер, и пообещал в ближайшее время провести трансляцию со всеми ответами на вопросы по поводу Abandoned. Фанаты все равно отнеслись к этому со скептицизмом. Ранее они заметили, что официальный аккаунт Kojima Productions поставил лайк Blue Box Game Studios, а спустя время убрал его.

Компьютерные игры так увлекательны и разнообразны, что и ребенок, и даже взрослый могут легко найти себе увлечение по душе. Но такие хобби опасны. Об этом говорят психологи, врачи и представители Всемирной организации здравоохранения.

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Blue Box Silent Hill Abandoned Хидэо Кодзима
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