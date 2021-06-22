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Ляйсан Утяшева рассекретила стоимость самого дорогого подарка для Павла Воли

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:21
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассекретила стоимость самого дорогого подарка для Павла Воли
Prt Scr instagram.com  /  @liasanutiasheva

Москва, 22 июня. Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о крупных тратах на своего супруга, резидента Comedy Club Павла Волю.

Супруга шоумена обсудила тему расходов на любимых мужчин с участницей Comedy Club и певицей Мариной Кравец. Звезда юмористического проекта стала гостьей YouTube-шоу Утяшевой «Дерзкая готовка».

Во время общения с Кравец гимнастка попросила ее рассказать о самом дорогом подарке для мужа. Певица ответила, что однажды потратилась на шопинг со стилистом для супруга. По словам звезды Comedy Club, ее мужу требовалось обновить гардероб. Утяшева, в свою очередь, рассекретила стоимость самого дорогого подарка для Воли, сообщив, что презент обошелся ей в 1,5 миллиона рублей.

«Я [потратила] всю зарплату за пять лет. Я копила», — поделилась телеведущая.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги, которые почти девять лет живут в браке, воспитываю сына Роберта и дочь Софию.

Гимнастка устраивала супругу экстремальный сюрприз в виде прыжка с парашютом на его день рождения. Павел Воля поблагодарил жену за необычный подарок, но попросил ее больше не устраивать ему такое испытание.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ляйсан Утяшева рассекретила стоимость самого дорогого подарка для Павла Воли
кравец воля утяшева
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