Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июня 15:50
15:48
Общество
Продюсер Долиной отказался говорить о состоянии певицы после слухов о коронавирусе
15:45
Происшествия
Пятеро нетрезвых мужчин утонули в Пензенской области за три дня
15:45
Спорт
Кто виноват и что делать: изучаем провал сборной России на Евро-2020
15:44
Армия
Медведев указал на опасность иностранного военного присутствия близ границ РФ
15:44
Армия
Военные альпинисты ЮВО совершили восхождение на гору Казбек
15:44
Политика
Форум финно-угорских народов в Эстонии закончился провокацией против России
15:42
Армия
Талибы захватили афганский город Шерхан на границе с Таджикистаном
15:42
Экономика
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов
15:40
Шоу-бизнес
После поражения сборной России Бузова отправилась искать «дзюбочную»
15:37
Происшествия
Жгли, чтобы отомстить: в Приморье задержали подозреваемых в серии поджогов авто
Все новости

Политологи назвали причины победы партии Пашиняна на выборах

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:21
Политика
Политологи назвали причины победы партии Пашиняна на выборах
Федеральное агентство новостей

Ереван, 22 июня. Партия «Гражданский договор» и. о. премьер-министра Пашиняна выиграла парламентские выборы в Армении. Эксперты в сфере политики объяснили итоги голосования.

Армянский политолог Микаэл Золян заявил, что политические противники Пашиняна осознавали невозможность его опередить. Однако пытались оттянуть на себя голоса сомневающихся, чтобы заставить премьера договориться с оппозицией. По мнению Золяна, конкуренты не смогли организовать единый блок, передают РИА Новости.

«Сложно представить коалиционное правительство: в него вошли бы первый президент Тер-Петросян (Левон Тер-Петросян. — Прим. ред), второй — Кочарян (Роберт Кочарян. — Прим. ред.) и третий — Саргсян (Серж Саргсян. — Прим. ред.). Вряд ли они договорились бы по каким-либо проблемам», — заключил эксперт.

По мнению азербайджанского политического обозревателя Рафика Исмаилова, победа Пашиняна обусловлена его гибкой политикой по урегулированию конфликта в районе Нагорного Карабаха. Исмаилов уверен, что премьер сможет выстроить конструктивный диалог по нивелированию разногласий с Азербайджаном.

«После второй карабахской войны на Южном Кавказе сложилась новая реальность. Взгляды Кочаряна на постконфликтное развитие Нагорного Карабаха жестче и непримиримее, чем у Пашиняна. Строить с ним диалог для Баку было бы сложнее», — заявил политолог.

Исмаилов подчеркнул, что проигравший выборы экс-президент Кочарян обещал вернуть армян в Гадрут и Шушу, в будущем взять контроль над этими городами. Это обстоятельство привело бы к большему разжиганию ненависти между народами и затяжному конфликту, заключил аналитик.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политологи назвали причины победы партии Пашиняна на выборах
политика мнения выборы в Армении
Комментировать
Эксклюзив
Продюсер Долиной отказался говорить о состоянии певицы после слухов о коронавирусе
Продюсер Долиной отказался говорить о состоянии певицы после слухов о коронавирусе
Самое популярное
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Украина 129082 20 июня 2021
Жители подконтрольной Украине части Донбасса заявили о готовности уйти в ДНР и ЛНР
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Шоу-бизнес 76783 20 июня 2021
Екатерина Сафарова рассказала о сексе на «Холостяке»
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Шоу-бизнес 51668 21 июня 2021
Мать Наташи Королевой раскрыла размер своей пенсии в Америке
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Весь мир 41686 21 июня 2021
Капитан первого ранга рассказал, чем Черноморский флот России взбесил НАТО
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Политика 40715 20 июня 2021
Украинского офицера высмеяли после унижения перед послом Великобритании
Рейтинг@Mail.ru