Политологи назвали причины победы партии Пашиняна на выборах

Ереван, 22 июня. Партия «Гражданский договор» и. о. премьер-министра Пашиняна выиграла парламентские выборы в Армении. Эксперты в сфере политики объяснили итоги голосования.

Армянский политолог Микаэл Золян заявил, что политические противники Пашиняна осознавали невозможность его опередить. Однако пытались оттянуть на себя голоса сомневающихся, чтобы заставить премьера договориться с оппозицией. По мнению Золяна, конкуренты не смогли организовать единый блок, передают РИА Новости.

«Сложно представить коалиционное правительство: в него вошли бы первый президент Тер-Петросян (Левон Тер-Петросян. — Прим. ред), второй — Кочарян (Роберт Кочарян. — Прим. ред.) и третий — Саргсян (Серж Саргсян. — Прим. ред.). Вряд ли они договорились бы по каким-либо проблемам», — заключил эксперт.

По мнению азербайджанского политического обозревателя Рафика Исмаилова, победа Пашиняна обусловлена его гибкой политикой по урегулированию конфликта в районе Нагорного Карабаха. Исмаилов уверен, что премьер сможет выстроить конструктивный диалог по нивелированию разногласий с Азербайджаном.

«После второй карабахской войны на Южном Кавказе сложилась новая реальность. Взгляды Кочаряна на постконфликтное развитие Нагорного Карабаха жестче и непримиримее, чем у Пашиняна. Строить с ним диалог для Баку было бы сложнее», — заявил политолог.

Исмаилов подчеркнул, что проигравший выборы экс-президент Кочарян обещал вернуть армян в Гадрут и Шушу, в будущем взять контроль над этими городами. Это обстоятельство привело бы к большему разжиганию ненависти между народами и затяжному конфликту, заключил аналитик.