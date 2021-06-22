Публикация фото нациста закончилась уголовным делом для челябинца

Челябинск, 22 июня. Материалы сотрудников ФСБ стали основанием для возбуждения уголовного дела о реабилитации нацизма. Подозреваемым является 19-летний житель поселка Роза.

Правоохранители считают, что преступление было совершено 5 мая. Используя сотовый телефон, фигурант загрузил на сайт «Бессмертного полка» фотографию нацистского преступника. Злоумышленник надеялся, что кадр с этой личностью будет продемонстрирован 9 мая. Таким образом, юноша публично продемонстрировал оправдание деяний, признанных преступными по решению Международного военного трибунала.

Житель Воронежа предстал перед судом по аналогичной статье. За публикацию фото нациста Адольфа Гитлера он был оштрафован.