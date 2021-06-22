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Bloomberg сообщил о планах РФ изменить статус-кво на нефтяном рынке

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:15
Экономика
Bloomberg сообщил о планах РФ изменить статус-кво на нефтяном рынке
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июня. Американское издание Bloomberg рассказало, что Российская Федерация намерена добиваться изменения статус-кво на рынке черного золота.

Москва собирается предложить участникам сделки ОПЕК+ увеличить нефтяную добычу. Об этих намерениях журналистам рассказали источники, знакомые с ситуацией.

«Страна видит дефицит поставок на рынке», — сообщает «Лента.ру».

Причем в среднесрочной перспективе эта нехватка может сохраниться, добавляют авторы статьи. Именно этим объясняется решение Москвы добиваться изменения статус-кво, говорится в материале. Сейчас Россия формулирует свою окончательную позицию.

О возможностях продления сделки ОПЕК+ ранее рассказал заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Встреча всех участников ожидается 1 июля.

Вице-премьер также высказывал мнение, что уже в следующем году мировой рынок нефти восстановится до докризисных показателей. Однако эксперты считают, что кабмин должен разработать пакет новых стимулирующих мер для отрасли, пишет «ФедералПресс».

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нефть добыча нефти ОПЕК+ рынок нефти
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