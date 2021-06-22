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Манукян предложил Черчесову стать ведущим «Дома-2» вместо Бузовой

Шоу-бизнес
Манукян предложил Черчесову стать ведущим «Дома-2» вместо Бузовой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Телеведущий Дмитрий Губерниев предложил сменить Станислава Черчесова на посту главного тренера. Блогер и журналист Вадим Манукян, автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна», предложивший Ольге Бузовой возглавить сборную России, нашел решение в вопросе дальнейшего трудоустройства Черчесова и предложил ему стать ведущим «Дома-2».

Станислав Черчесов отлично отработал на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Однако в 2021 году на Евро мы уже не увидели такой же мощной сборной России. А ведь чемпионат, по сути, снова был домашним. По крайней мере, для наших ребят два матча из трех прошли на родных полях. В чем же проблема? Опытные игроки устали, а молодежь еще не готова? А может, дело в том, что сборная в последние годы славится скорее скандалами?

Сначала Кокорин и Мамаев попали в криминальную хронику, а потом Дзюба внезапно стал героем светской хроники. Уровень ли это для игроков сборной России? А знаете, что мне это все напоминает? «Дом-2»!

Ольга Бузова из него ушла и внезапно доросла до уровня МХАТа. А Черчесов, возможно, как раз готов уже стать его ведущим? Бузову — в сборную, Черчесова — в «Дом-2»! А что, звучит! По крайней мере, мне такая рокировка кажется наиболее уместной в сложившихся обстоятельствах.

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футбол губерниев бузова черчесов дом-2 сборная россии чемпионат европы по футболу вадим манукян
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