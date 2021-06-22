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Режиссер Надеин назвал вооружение ВС РФ, которое снизило риски начала третьей мировой

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:07
Армия
Режиссер Надеин назвал вооружение ВС РФ, которое снизило риски начала третьей мировой
Pr Scr youtube.com

Санкт-Петербург, 22 июня. Несмотря на антироссийскую политику НАТО, нынешняя ситуация не похожа на канун Великой Отечественной войны, заявил режиссер-документалист Сергей Надеин.

Российский лидер Владимир Путин ранее опубликовал статью под названием «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, в которой он затронул тему расширения Североатлантического альянса на восток. Этот вопрос также был поднят в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», в которой принял участие, в том числе, и режиссер-документалист Сергей Надеин.

Многие эксперты утверждают, что расширение НАТО и агрессивная политика европейских стран говорят о том, что международная ситуация близка к той обстановке, которая сложилась в регионе перед началом Великой Отечественной войны. Однако, по мнению Надеина, ситуация все же не похожа на 1941 год, так как в Европе, как минимум, нет Гитлера. Тем не менее, по его словам, европейские государства относятся к России враждебно, что весьма печально. В то же время успокаивающим фактором стало появление сверхзвуковых ракет, способных достичь территорий любых агрессоров вне зависимости от расположения пусковых шахт, что снизило риски начала третьей мировой.

«Хорошего мало в том, что такая агрессивная военная политика по отношению к нашему государству. <…> Их позиция откровенно враждебная, это, на самом деле, печально», — сказал режиссер.

Ранее военный эксперт Сергей Липовой рассказал, почему Великая Отечественная война была неизбежным событием. По его словам, причина в главе Третьего рейха Адольфе Гитлере, который, будучи психопатом у власти, не знал других способов восстановления Германии, кроме войны.

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