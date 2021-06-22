США начали разворачивать в Польше элементы системы ПРО Aegis Ashore

Варшава, 22 июня. Американские военные приступили к развертыванию элементов системы ПРО Aegis Ashore на севере Польши. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по противоракетной обороне США.

Установка вооружения осуществляется на военной базе Редзиково. При этом ранее на данном военном объекте прошли испытания радара SPY-1D и средств управления огнем FCS, которые являются частью системы ПРО Aegis Ashore. В ведомстве отметили, что американская система противоракетной обороны будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

В Пентагоне утверждают, что база ПРО в Польше будет использоваться для обнаружения и перехвата баллистических ракет. По словам американских военных, размещение объекта вблизи российских границ "не направлено на подрыв военно-стратегического потенциала России".