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США начали разворачивать в Польше элементы системы ПРО Aegis Ashore

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:12
Армия
США начали разворачивать в Польше элементы системы ПРО Aegis Ashore
flickr.com  /  U.S. Department of Defense Current Photos

Варшава, 22 июня. Американские военные приступили к развертыванию элементов системы ПРО Aegis Ashore на севере Польши. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по противоракетной обороне США.

Установка вооружения осуществляется на военной базе Редзиково. При этом ранее на данном военном объекте прошли испытания радара SPY-1D и средств управления огнем FCS, которые являются частью системы ПРО Aegis Ashore. В ведомстве отметили, что американская система противоракетной обороны будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

В Пентагоне утверждают, что база ПРО в Польше будет использоваться для обнаружения и перехвата баллистических ракет. По словам американских военных, размещение объекта вблизи российских границ "не направлено на подрыв военно-стратегического потенциала России".

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сша про полша
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