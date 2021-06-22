«Коммунисты России» призвали платить игрокам сборной талонами на еду

Москва, 22 июня. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович прокомментировал итоги выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу.

Россияне проиграли датчанам в третьем туре группового этапа Евро-2020 со счетом 1:4. После матча Россия оказалась на последнем месте в группе, поэтому не вышла в плей-офф чемпионата.

Малинкович отметил, что ему трудно подобрать слова, чтобы оценить такой исход. Лидер «Коммунистов России» не видит других объяснений этого результата, кроме плохой игры. Политик призвал изменить систему оплаты труда игроков сборной.

«При зрелом размышлении возникла у нас такая идея, что зарплату игрокам сборной России нужно выдавать талонами на еду вместо денег», — подчеркнул Малинкович в комментарии Sport24.

Капитан сборной России Артем Дзюба назвал виновных в провале футболистов на Евро-2020. По его словам, ответственность за плохой результат лежит на всей команде.