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Статья Путина в Die Zeit стала стала сигналом об уважении к немецкому народу

  /   Обновлено: 22 июня 2021 15:00
Политика
Статья Путина в Die Zeit стала стала сигналом об уважении к немецкому народу
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 22 июня. Выбор президентом России Владимиром Путиным немецкого журнала Die Zeit для публикации статьи о Великой Отечественной войне неслучаен, уверен политтехнолог Марат Баширов.

Баширов в комментарии РИА Новости подчеркнул, что выбор журнала для публикации подчеркивает сразу несколько ключевых моментов. Во-первых, статья в немецком журнале стала знаком уважения всему немецкому народу — Путин подчеркнул общность горя простых немцев и россиян. Во-вторых, выбрав немецкий журнал, российский лидер дал сигнал Западу, что Россия продолжит бороться с искажением истории.

«Это знак доверия народу Германии. И вместе с тем, мы не перестаем говорить о том, что нельзя искажать историю, надо помнить о тех страшных событиях, надо хранить эту память, и, конечно, ее не может хранить только один народ. Ее должны сохранять на самом деле все те, кто были в коалиции против фашистского режима», — объяснил политолог выбор Путина.

Также выбор места для публикации стал своеобразным призывом для всего коллективного Запада, уверен эксперт. Своей статьей президент России показывает, что мало однажды побороть фашизм — надо сделать все, чтобы нацистские и фашистские режимы по всему миру больше никогда не подняли головы.

Ранее в комментарии Федеральному агентству новостей своей точкой зрения на публикацию президента России поделился лидер Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Клинцевич уверен, что Путин довел правду о Великой Отечественной войне до всего мирового сообщества.

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путин великая отечественная война германия история баширов
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